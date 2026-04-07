«Грош цена РПЛ, если “Спартак” в ней середняк». Интервью Быстрова

Предыдущий матч «Зенита» и «Спартака» в РПЛ был ярким. 45 минут доминирования красно-белых, пенальти, празднование с маской для дайвинга от Александра Соболева и победа питерцев со счетом 2:0. В среду команды встретятся снова, но уже в FONBET Кубке России. И теперь цена поражения будет намного выше — проигравший покидает турнир.
В интервью «СЭ» бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы обеих команд, прогресс Александра Соболева и отсутствие лидеров у красно-белых.
У «Спартака» нет лидера
— Какие впечатления остались от матча «Спартак» — «Локомотив»?
— У «Локомотива» был хороший первый тайм, но потом он отдал игру — непонятно как. Пока глобальных выводов по работе Карседо и Галактионова сделать нельзя.
— Но ведь Галактионов работает уже несколько сезонов.
— В решающие моменты у «Локомотива» что-то не получается. Но почему так — сказать не могу, надо находиться внутри команды. А «Спартак» — молодцы! Переломили игру, забили два мяча.
Если на фланге не могут обыграть Зобнина… Возрастной футболист, а молодые пацаны не способны с ним справиться. Видимо, таков наш уровень чемпионата. Либо я перестал что-то понимать.
— Вы видите стиль «Спартака» при Карседо?
— Он может и проиграть, и выиграть. Мы заранее вообще никогда не знаем результата. Тренер работает, надо ждать. Если «Спартак» забрал победу у «Локомотива», значит, тренеру удалось в перерыве донести то, что надо.
— Кто из игроков понравился вам в дерби?
— У «Спартака» нет лидера. Барко что-то пытается тащить на себе, но четкой объединяющей фигуры нет. Команда ровненькая.
— Максименко давно в клубе.
— Если он лидер, то команде ничего не светит. Он хороший вратарь, но должен быть лучше. Весь «Спартак» обязан показывать более качественный футбол, бороться за чемпионство. У них такие траты, такая селекция… «Спартак» — не тот клуб, который должен бороться за второе и третье место. Даже с исторической точки зрения.
— Андрей Аршавин говорил, что чемпионский футбол «Спартак» показал лишь один раз за 20 лет.
— Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату. Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.
Хорошо, что появился «Краснодар» — за это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.
— Как вы относитесь к мнению Аршавина, что текущий «Спартак» не является топ-клубом?
— Андрей Сергеевич просто не играл в «Спартаке». Такого я говорить не буду. Для меня всегда «Спартак» будет клубом, который борется за чемпионство. Пусть в глубине души, но буду продолжать верить в это. Так же, как верю в «Зенит» — тем более с их спонсорами. Получилось так, что я играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все борются за чемпионство, все большие команды. Мне нравится, когда они идут наверху таблицы.
До Соболева дошла критика, бегать начал!
— Чего ждете от матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России?
— Придет «Вираж», активные болельщики — на стадионе будет кайфово. Уверен, что и играть будут не спустя рукава. У футболистов должно быть активное движение. Все-таки болельщики будут гнать, не театральная атмосфера.
— «Спартак» очень хочет реванша за матч в РПЛ. Поражение «Зенита» в Кубке станет катастрофой?
— Если возьмут чемпионство, то подсластят пилюлю. Но «Зенит» приучил нас, что нужно выигрывать и Кубок, и чемпионат. Они брали все трофеи, мы привыкли.
— Как вам игра «Зенита» в последних матчах?
— Пришел посмотреть встречу с «Крыльями Советов», после первого тайма захотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне. И я бы ничего не потерял! Все знали, что «Зенит» заберет три очка. Кто-то фантазировал, что будет красивый футбол — но, видимо, ребята решили сэкономить силы на матч со «Спартаком». Если «Зенит» выдаст яркую игру и разорвет красно-белых, то мы скажем: все сделали правильно, малой кровью набирают очки в чемпионате.
— Кажется, что Соболев в полном порядке. Уже 10 голов в этом сезоне.
— Он не раскрылся, а просто начал заниматься своим делом. Теперь он играет так, как и должен нападающий — борется, бегает, забивает. Прежде всего бегать начал! Может, критика наконец-то дошла до него? Может, взялся за голову? Но я не нахожусь в тренировочном процессе, не могу сказать. Единственное, раз Соболев играет хорошо — молодец. Вопросов нет.
— Вас не удивляет, что Соболев выигрывает конкуренцию у Дурана, которого привезли за немаленькую сумму?
— За Соболевым я смотрю уже много лет — знаю, что он может играть хорошо. Но кто такой Дуран? Кто такой Джон Джон? Не понимаю, кто они. Им нужно доказать свою состоятельность. Они приехали за большие суммы, должны быть лидерами.
У «Краснодара» появился характер
— Есть ощущение, что «Краснодар» уже не пропустит никого вперед в РПЛ?
— Нет смысла загадывать. Но есть факт, что у «Краснодара» появился характер. Они вытягивают матчи на зубах — даже когда тяжело и нужно терпеть, страдать. У них это получается. Раньше у «Краснодара» не хватало стержня, а он приобретается только за счет опыта и мастерства. Окрепли Сперцян, Кривцов, Черников — свои ребята. И получился хороший симбиоз с качественными иностранцами, тренером. Мы видим и красивый футбол «Краснодара», дома они просто разрывают. А «Зенит» мучается — забирает очки, но игра серая.
— За счет чего так выросли футболисты «Краснодара»?
— Тренерская история. С плохим тренером ни один игрок не вырастет, не окрепнет. Тренер подготовил, внушил им, что они лучшие, что они могут все.
— «Краснодар» может дрогнуть в концовке сезона?
— Нельзя о таком говорить. Каждую неделю они должны не давать слабину — это главное. Посмотрим, получится или нет.
— «Динамо» ярко начало весну, но сейчас мы видим, как пропал этот запал. Почему?
— Это случилось еще в игре с «Зенитом». Тренер импровизирует и ставит 17-летнего мальчишку (Тимофей Маринкин) в опорную зону — не удивляйтесь, почему получают пять мячей за два матча.
— Как вам работа Ролана Гусева в «Динамо» этой весной?
— Не вижу проблем. Что Гусев, что Карседо — нет разницы для меня. Но я за то, чтобы давали шанс своим. Объявите задачу, пусть пробует. Справился? Дальше работает. Нет? Оставляешь место и идешь отдыхать. Все просто.
— Так и есть. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что главная цель — победа в Кубке России.
— Вот пусть Гусев и работает спокойно. Все правильно. Нет никакого смысла сейчас что-то менять.
— Как прошла ваша поездка в Сербию на матч «Црвены Звезды»?
— Посетить такой матч просто незабываемо. Адреналин, фанаты… Когда заходили, нас никто не обыскивал. А на самом стадионе… Кто-то поджег трибуну, другие запустили фейерверки, кидали петарды. Классно находиться в такой обстановке. Пожарные службы подошли, когда уже сектор загорелся. Никакой драки, все спокойно.
Конечно, атмосфера на «Петровском» не сравнится ни с чем. Но определенную ностальгию я почувствовал, окунулся в это.