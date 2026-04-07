Овечкин и Талалаев стали лауреатами премии «Серебряная лань»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин и главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев вошли в число лауреатов премии «Серебряная лань» 2025 года, сообщили РИА Новости организаторы.
Традиционная ежегодная премия «Серебряная лань» вручается Федерацией спортивных журналистов России. В процессе выборов лучших спортсменов, команды и тренера минувшего года приняли участие 302 спортивных журналиста.
В десятку лучших спортсменов 2025 года также вошли (по алфавиту): Яна Бурлакова (велоспорт), Яна Егорян (фехтование), Матвей Каниковский (футбол), Климент Колесников (плавание), Джон Кордоба (футбол), Вероника Кудерметова (теннис), Дарья Лукьяненко (паралимпийский спорт, плавание), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Евгения Чикунова (плавание).
Лучшей командой года был признан футбольный клуб «Краснодар». Лучшим тренером назвали Андрея Талалаева.
О порядке награждения лауреатов, а также месте и сроках проведения церемонии «Серебряная лань» организаторы объявят в ближайшее время.