Дзюба — о Луческу: «Очень сильный тренер и хороший человек с добрым сердцем — глыба!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти экс главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 3 апреля у тренера случился острый инфаркт миокарда. Позднее состояние специалиста резко ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. Румынский тренер скончался в возрасте 80 лет во вторник, 7 апреля.
«Мирча Луческу — один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В “Зените” мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Кокора, Керж, еще ребята были — и пытались все уладить, сгладить углы.
В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи«, — сказал Дзюба “СЭ”.
2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Он также работал в сборной Турции, «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и «Зените», с которым занял третье место в чемпионате России в сезоне-2016/17.
