Дзюба — о Луческу: «Очень сильный тренер и хороший человек с добрым сердцем — глыба!»

«Мирча Луческу — один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В “Зените” мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Кокора, Керж, еще ребята были — и пытались все уладить, сгладить углы.