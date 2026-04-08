Источник: «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова

По информации источника, парижане активно собирают информацию о 20-летнем футболисте, наводят справки и изучают игрока. Ожидается, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров.
Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2025/26 полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 10 результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.
За «ПСЖ» с 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
Узнать больше по теме
Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.