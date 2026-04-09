«Локомотив» станет только сильнее«: Губерниев о возможном уходе Батракова в “ПСЖ”

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев заявил, что возможный уход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен» не ослабит клуб, а наоборот, сделает его сильнее, передает «Матч ТВ».

«Если у Батракова есть реальное предложение от “ПСЖ”, надо ехать. Хорошая команда, сейчас сам Алексей в самом расцвете сил, молодой. Тем более есть люди, которые помогут с адаптацией, в том числе соотечественник Сафонов. Для “Локомотива”, конечно, это будет потеря. Команда без Батракова не рассыплется, а станет только сильнее», — заявил Губерниев.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

