Гонка за золото РПЛ: почему все решится в Москве, а не в Петербурге

«Зенит» — «Краснодар»: битва двух прагматиков
Интересное совпадение — год назад «Зенит» и «Краснодар» играли в матче 24-го тура. Тоже в Санкт-Петербурге, тоже мощно влияющий на расклады в чемпионской гонке. Тогда сине-бело-голубые разгромили соперника (4:1) и сократили отставание до двух очков. В оставшихся шести турах команда Сергея Семака одержала пять побед и сыграла вничью, но и такой успешной серии не хватило для того, чтобы догнать будущего чемпиона.
Сейчас погоня еще более плотная — «Зенит» отстает от «Краснодара» всего на очко, остальные конкуренты далеко позади. Но ставки не такие высокие, как год назад. Если тогда победа практически обеспечила бы «быкам» чемпионство, то сейчас любой результат не гарантирует ничего. Команде Мусаева еще предстоит сыграть со «Спартаком» и «Динамо» в гостях, питерцам предстоят визиты к «Локомотиву» и ЦСКА. Так что можно с уверенностью говорить, что, скорее всего, судьба чемпионства решится не в Северной, а в классической столице, в Москве.
Так что преувеличивать значение личной встречи не стоит. Да, результат точно будет значимым, но все решится позже. А пока «Зениту» и «Краснодару» важнее заняться более глобальными вещами — а именно улучшением качества собственной игры. Сине-бело-голубые на днях уступили «Спартаку» и вылетели из Кубка, теперь РПЛ — единственный трофей, который остается в поле зрения. Состав у «Зенита» мощнейший в лиге, только пока использовать его потенциал не получается: результаты есть, но натужные и без какой-то феерии.
В принципе, то же касается и «Краснодара», синонимом которого стало слово «прагматичность». Заводной игру «быков» по весне не назовешь.
В любом случае для обоих претендентов это будет проверкой чемпионского характера.
ЦСКА — «Сочи»: идеальный трамплин
Похоже, ЦСКА наконец-то выкарабкивается из ямы. Четыре поражения подряд в РПЛ далеко отбросили армейцев и заставили позабыть о чемпионских амбициях. Зато наметилась позитивная тенденция в последние недели: добыты победы над махачкалинским «Динамо» и «Акроном». Да, вопросы по качеству игры остаются, особенно в последней встрече, где армейцы забрали три очка во многом из-за спорной отмены гола Дзюбы в концовке. Но победа есть победа, а значит, команда возвращает уверенность в себе.
В 24-м туре есть все предпосылки для того, чтобы продолжить эту линию. У «Сочи» почти не осталось шансов задержаться в РПЛ, 16-е место с девятью очками, в последних десяти матчах чемпионата южане набрали всего одно очко. Доходит до того, что нападающие не могут забить в пустые ворота из пределов вратарской, как случилось в недавнем матче с «Рубином». В общем, ЦСКА самое время набирать обороты. Пора исправляться за провальный отрезок.
«Локомотив» — «Динамо» Мх: проблемы с «привозами»
«Локо» продолжает удерживать третью строчку в турнирной таблице, несмотря на очень неоднозначные результаты после рестарта сезона. Победы над «Пари НН» и «Акроном» не перекрывают неоднозначного впечатления от встреч с «Ахматом», «Рубином» и «Спартаком». Другой вопрос, что все конкуренты выступают ненамного лучше.
По ходу сезона команду Галактионова можно было похвалить за умение выжимать результат в матчах, которые складываются не в ее пользу. Согласно Understat, железнодорожники забили на 11,3 гола и набрали на 7,9 очка больше ожидаемого. Оба показателя — самые высокие во всей лиге. Но в последние недели «Локомотив» наоборот сам привозит себе проблемы, в первую очередь ранними удалениями, во многом из-за них случились поражения в Казани и Тушине.
Думается, если подтянуть дисциплину, результаты пойдут в гору. С махачкалинским «Динамо», которое откровенно плохо играет в гостях, красно-зеленые могут привезти проблемы только сами себе. Ну и ждем разгон Батракова — в последних матчах он наконец-то начал набирать результативные очки. Слухи об интересе со стороны «ПСЖ» должны мотивировать.
«Акрон» — «Динамо»: две проблемные обороны
Ох и не позавидуешь сейчас «Акрону». Молодая и симпатичная команда переживает очень тяжелый этап, когда все валится из рук. В матчах со «Спартаком» и ЦСКА тольяттинцы выглядели зрелищно, но ужасные проблемы в обороне нивелируют все атакующие потуги. По реальным и ожидаемым пропущенным голам «Акрон» — третья с конца команда чемпионата, и особенно ситуация усугубилась во второй половине сезона. В последний раз команда играла на ноль еще в начале ноября, а в последних восьми встречах лишь раз сумела пропустить менее двух голов.
Но «Динамо» нельзя расслабляться, так как «Акрон» умеет трепать нервы грандам, если игра становится открытой и обоюдоострой. Бело-голубые с охотой идут в атаку при Ролане Гусеве, потому должны быть готовы к острым контрвыпадам соперника. К тому же у москвичей в последнее время тоже наметился кризис в обороне — шесть пропущенных за два матча РПЛ. И если случай с «Зенитом» еще можно понять, то три от «Оренбурга» дома — это уже перебор.
«Ростов» — «Спартак»: битва не в испанском стиле
«Спартак» начал показывать более стабильные результаты при Хуане Карлосе Карседо, и проход «Зенита» в FONBET Кубке России намекает на то, что команда стала более сбалансированной. Конечно, конкретные выводы делать пока рано, но вектор уже виден.
К тому же красно-белые потихоньку подбираются к третьему месту, до находящегося там «Локомотива» всего три очка. Если получится закончить чемпионат в тройке и дойти до финала Кубка, Карседо можно будет ставить пятерку за первый этап работы.
Но для начала «Спартаку» нужно не просто показать, чего он стоит с грандами, а продемонстрировать стабильность на дистанции. И выезд в Ростов в этом плане будет очень показателен. Красно-белым придется добираться много часов почти сразу после возвращения из Санкт-Петербурга. К тому же сам «Ростов» умеет больно кусаться в родных стенах. Да, эта команда не забивает много, но и не пропускает пачками.
Испанский футбол ассоциируется с комбинационным атакующим стилем, однако в дуэли Карседо и Альбы вряд ли стоит этого ждать. Это будет в первую очередь борьба характеров.
Марк Бессонов