Гонка за золото РПЛ: почему все решится в Москве, а не в Петербурге

Сейчас погоня еще более плотная — «Зенит» отстает от «Краснодара» всего на очко, остальные конкуренты далеко позади. Но ставки не такие высокие, как год назад. Если тогда победа практически обеспечила бы «быкам» чемпионство, то сейчас любой результат не гарантирует ничего. Команде Мусаева еще предстоит сыграть со «Спартаком» и «Динамо» в гостях, питерцам предстоят визиты к «Локомотиву» и ЦСКА. Так что можно с уверенностью говорить, что, скорее всего, судьба чемпионства решится не в Северной, а в классической столице, в Москве.