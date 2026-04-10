Футболист «Зенита» Джон Джон сравнил российский и бразильский чемпионаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. В Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) футбол более физически сильный, чем в бразильской серии А. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Зенита» Джон Джон.
«Как в России, так и в Бразилии не бывает легких матчей, побеждать сложно, — сказал он. — Да, возможно, в России футбол более физически сильный, но я со своей стороны стараюсь сделать все возможное, чтобы как можно быстрее и наилучшим образом адаптироваться к местным футбольным условиям. Мы показываем здесь лучший футбол».
Джон Джон перешел в «Зенит» из «РБ Бригантино» в январе 2026 года.