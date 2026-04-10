Семак рассказал о статусе Мантуана перед матчем с «Краснодаром»

Семак сообщил, что участие Мантуана в матче с «Краснодаром» под вопросом.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан тренируется по индивидуальной программе перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Краснодара», заявил журналистам главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск. Из-за повреждения Мантуан пропустил два последних матча «Зенита».

«Пока тех, кто точно не сыграет, нет. По Мантуану вопрос открыт пока, посмотрим. Остальные все готовятся к матчу. Он индивидуально тренируется. У него не проблема с мышцами ног, поэтому здесь немножко проще», — заявил Семак на пресс-конференции, трансляция которой прошла на YouTube-канале клуба.

Также специалист высказался об адаптации колумбийского форварда Джона Дурана, который перешел в «Зенит» в январе на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Он не попал в заявку на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (2:1), а в трех предшествующих встречах чемпионата выходил на замену в заключительные 15 минут.

«Подготовка действительно у него получилась достаточно смазанная. Функциональное состояние не самое лучшее. Ему, как молодому игроку, хочется себя проявить, но, к сожалению, пока не получается. Надо работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков. Тем не менее в нужный момент у каждого есть возможность помочь команде. И у того же Андрея (Мостового), и у Дурана. Возможно, ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, о которых мы говорим», — добавил Семак.

После 23 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит» отстает на 1 балл.

