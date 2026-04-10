Семин о матче «Зенит» — «Краснодар»: «В какой-то мере, эта игра определит чемпиона»

«В таких матчах не бывает фаворитов. Но, наверное, психологически “Краснодар” в лучшей форме после кубковых матчей. “Краснодар” хочет завоевать Кубок России и чемпионство, а “Зенит” — исправиться за вылет из Кубка. Матч будет жестокий и интересный. В какой-то мере, эта игра определит чемпиона, хотя команды из низа таблицы продолжают преподносить сюрпризы», — сказал Семин «СЭ».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.
Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19.30 мск.