Глушаков: «Если бы не Максименко, “Спартак” бы вылетел из РПЛ. Он много раз спасал команду»

«Максименко хорошо сыграл с “Зенитом”. Сколько бы про него не говорили, все передается от нападающих: кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается — сразу гол. Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить. Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то “Спартак” вылетел бы в Первую лигу», — приводит слова Глушакова ТАСС.
В среду «Спартак» победил «Зенит» на его поле по пенальти (0:0, 7:6) в ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России. Максименко был заменен в конце основного времени на Илью Помазуна. В текущем сезоне вратарь провел за красно-белых 26 матчей, из которых 8 — на ноль, и пропусти 36 голов.