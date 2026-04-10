Глушаков: «Если бы не Максименко, “Спартак” бы вылетел из РПЛ. Он много раз спасал команду»

«Максименко хорошо сыграл с “Зенитом”. Сколько бы про него не говорили, все передается от нападающих: кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается — сразу гол. Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить. Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то “Спартак” вылетел бы в Первую лигу», — приводит слова Глушакова ТАСС.