Стало известно состояние Алдонина, которому диагностировали рак

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о состоянии экс-футболиста Евгения Алдонина, у которого диагностировали рак поджелудочной железы, передает Sport24.

Источник: Газета.Ру

«Он проходит обследование, после которого будет понятно, что делать дальше. Сам Женя продолжает биться, говорит, что хочет как можно быстрее приехать в Россию. По поводу возможной ремиссии он на данный момент ничего не рассказывал», — сказал Булыкин.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».