Добровинский: «Карпин умудрился развалить “Динамо” за полгода. С Гусевым есть очень большой шанс на чемпионство»

Добровинский заявил, что при Гусеве команда, которую ее бывший главный тренер Валерий Карпин «умудрился развалить и уничтожить за полгода», стала намного лучше. Он также выступил против назначения на пост главного тренера «Динамо» Владимира Федотова.
«У Гусева приличные результаты. Возможную кандидатуру Федотова я считаю придумками. Не вижу его главным тренером московского “Динамо”. Федотов — довольно скандальный человек. Его назначение не нужно команде. Я считаю, что на будущий год есть очень большой шанс, что мы станем чемпионами страны с Гусевым. Руководство клуба, думаю, считает тоже так. Игра при нем хорошая, защита изменилась в лучшую сторону. Команда, которую Карпин умудрился развалить и уничтожить за полгода, стала намного лучше. Да, не удержали победу с “Оренбургом”, но такое бывает. Все хорошо», — сказал Добровинский, слова которого приводит «СЭ».
Вчера, 9 апреля, в СМИ появилась информация, что Федотов хочет возглавить «Динамо». А уже сегодня, 10 апреля, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил: «Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву».
4 апреля «Динамо» сыграло на своем поле вничью с «Оренбургом» со счетом 3:3 в матче 23-го тура РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России динамовцы занимают на данный момент 8-е место. При этом команда ведет борьбу за победу в Кубке России — в финале Пути РПЛ «Динамо» сыграло в первом матче вничью с «Краснодаром» (0:0) у себя дома.