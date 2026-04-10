Футбол. Франция
перерыв
Марсель
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.09
П2
15.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
7.64
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
3
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
6.25
X
1.81
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Добровинский: «Карпин умудрился развалить “Динамо” за полгода. С Гусевым есть очень большой шанс на чемпионство»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский поддержал главного тренера команды Ролана Гусева.

Источник: ФК «Динамо»

Добровинский заявил, что при Гусеве команда, которую ее бывший главный тренер Валерий Карпин «умудрился развалить и уничтожить за полгода», стала намного лучше. Он также выступил против назначения на пост главного тренера «Динамо» Владимира Федотова.

«У Гусева приличные результаты. Возможную кандидатуру Федотова я считаю придумками. Не вижу его главным тренером московского “Динамо”. Федотов — довольно скандальный человек. Его назначение не нужно команде. Я считаю, что на будущий год есть очень большой шанс, что мы станем чемпионами страны с Гусевым. Руководство клуба, думаю, считает тоже так. Игра при нем хорошая, защита изменилась в лучшую сторону. Команда, которую Карпин умудрился развалить и уничтожить за полгода, стала намного лучше. Да, не удержали победу с “Оренбургом”, но такое бывает. Все хорошо», — сказал Добровинский, слова которого приводит «СЭ».

Вчера, 9 апреля, в СМИ появилась информация, что Федотов хочет возглавить «Динамо». А уже сегодня, 10 апреля, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил: «Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву».

4 апреля «Динамо» сыграло на своем поле вничью с «Оренбургом» со счетом 3:3 в матче 23-го тура РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России динамовцы занимают на данный момент 8-е место. При этом команда ведет борьбу за победу в Кубке России — в финале Пути РПЛ «Динамо» сыграло в первом матче вничью с «Краснодаром» (0:0) у себя дома.

