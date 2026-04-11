В РФС постановили, что судья правильно отменил гол Дзюбы в матче с ЦСКА

В РФС постановили, что судья Москалев правильно отменил гол Дзюбы в матче с ЦСКА.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что бригада главного арбитра Владимира Москалева правильно отменила гол нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в матче чемпионата России против ЦСКА, следует из видео, опубликованного на странице организации в соцсети «ВКонтакте» (разбор момента на временной отметке 1:28 — прим. ред.).

Встреча 23-го тура чемпионата России между «Акроном» и ЦСКА прошла 4 апреля в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба поразил ворота ЦСКА после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой. Дзюба в комментарии «Матч ТВ» заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?» — и назвал эпизод «цирком».

Согласно заявлению комиссии, Дзюба в единоборстве толкнул рукой выпрыгивавшего за мячом Акинфеева, Москалев после видеопросмотра верно принял решение не засчитывать мяч из-за нарушения правил.

Также департамент разобрал три эпизода матча «Спартак» — «Локомотив» и не нашел в них ошибок со стороны главного арбитра Инала Танашева. Судья верно не назначил пенальти в ворота «красно-белых» после удара Кристофера Ву рукой в голову Лукасу Фассону, так как защитник не видел соперника и был сконцентрирован на мяче.

Кроме того, Танашев верно назначил пенальти в ворота «Локомотива» за игру рукой в штрафной площади Евгением Морозовым, не став наказывать игрока желтой карточкой. Также судья верно не зафиксировал нарушение в штрафной площади «красно-белых» после контакта в верховой борьбе Даниила Денисова («Спартак») и Александра Руденко («Локомотив»).

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Артем Дзюба
60′
ЦСКА
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
14
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
