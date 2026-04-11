В РФС постановили, что судья правильно отменил гол Дзюбы в матче с ЦСКА

Встреча 23-го тура чемпионата России между «Акроном» и ЦСКА прошла 4 апреля в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба поразил ворота ЦСКА после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой. Дзюба в комментарии «Матч ТВ» заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?» — и назвал эпизод «цирком».