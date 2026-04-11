Источник: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Для футболиста приоритетным вариантом продолжения карьеры остается «Локомотив» и в настоящее время он ждет положительного исхода переговоров по новому контракту. Тем не менее игрок до сих пор не получил официального предложения от железнодорожников, которые планируют сделать его после матча 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Если этого в итоге все же не произойдет, это, по словам журналиста, будет означать готовность «Локомотива» продать Воробьева.