Источник: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Для футболиста приоритетным вариантом продолжения карьеры остается «Локомотив» и в настоящее время он ждет положительного исхода переговоров по новому контракту. Тем не менее игрок до сих пор не получил официального предложения от железнодорожников, которые планируют сделать его после матча 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Если этого в итоге все же не произойдет, это, по словам журналиста, будет означать готовность «Локомотива» продать Воробьева.
Воробьев перешел в московский клуб из «Оренбурга» летом 2024 года за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел за железнодорожников 28 матчей, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.