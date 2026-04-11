«Балтика» без Талалаева сыграла вничью с «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ

«Балтика» вничью сыграла с «Пари Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Калининграде закончился со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Элдар Чивич (48-я минута) и Максим Петров (85). У гостей голы на счету Ренальдо Сефаса (8) и Свена Карича (90+1).
«Балтика» провела третий матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на четыре игры после встречи с ЦСКА в 21-м туре. Ранее стало известно, что Талалаев перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте.
После 24 туров «Балтика» с 44 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (21) занимает 14-ю строчку. Матч 25-го тура калининградский клуб сыграет 19 апреля против «Краснодара», а команда из Нижнего Новгорода 18 апреля примет московское «Динамо».
В другой встрече 24-го тура «Рубин» вничью сыграл с «Оренбургом» (0:0).
Андрей Талалаев
Алексей Шпилевский
Эльдар Чивич
49′
Максим Петров
85′
Реналдо Сефас
(Юрий Коледин)
8′
Свен Карич
90+1′
81
Иван Кукушкин
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
90′
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
22
Николай Титков
26
Иван Беликов
69
Ираклий Манелов
46′
77
Эльдар Чивич
58′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
36′
18
Дерик Ласерда
10
Илья Петров
46′
15
Тентон Йенне
70′
11
Юрий Ковалев
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
2
Виктор Александров
70
Максим Шнапцев
37′
84′
23
Хуан Камило Кастильо
29
Лука Веснер Тичич
90′
17
Егор Смелов
10
Адриан Бальбоа
84′
27
Вячеслав Грулев
21
Реналдо Сефас
23′
46′
14
Матвей Урванцев
24
Эдгардо Фаринья
65′
4
Илья Кирш
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
