«Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Москве завершился со счетом 1:1.
У гостей на 64-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти, назначенный за фол Жерзино Ньямси на Никите Глушкове.
«Локомотив» сравнял счет благодаря Сесару Монтесу на 87-й минуте.
У «Локомотива» 45 очков и третье место в турнирной таблице.
У «Динамо» 23 очка, трехматчевая безвыигрышная серия и 11-е место.
В 25-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом» 18 апреля, а махачкалинцы на следующий день примут петербургский «Зенит».
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
