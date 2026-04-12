Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.80
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.15
П2
2.25
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
78.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Гавр
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.83
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.20
П2
1.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.44
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.71
П2
5.09
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.59
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

«Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо»

Матч закончился со счетом 1:1. «Локомотив» избежал поражения благодаря голу Монтеса на 87-й минуте.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 1:1.

У гостей на 64-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти, назначенный за фол Жерзино Ньямси на Никите Глушкове.

«Локомотив» сравнял счет благодаря Сесару Монтесу на 87-й минуте.

У «Локомотива» 45 очков и третье место в турнирной таблице.

У «Динамо» 23 очка, трехматчевая безвыигрышная серия и 11-е место.

В 25-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом» 18 апреля, а махачкалинцы на следующий день примут петербургский «Зенит».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
