«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и «Краснодар» объявили свои стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.
«Зенит»: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Александр Соболев, Максим Глушенков. «Краснодар»: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит» отстает на один балл и идет на второй строчке.