Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.20
П2
4.70
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.95
П2
2.25
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
76.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Гавр
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.83
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.20
П2
1.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.44
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.71
П2
5.09
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.59
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 300-м матче Зобнина

Источник: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» открыл счет на восьмой минуте — отличился Роман Зобнин, который провел 300-й матч за команду.

У «Ростова» на 42-й минуте Мохаммад Мохебби реализовал пенальти.

У «Спартака» 42 очка и шестое место, у «Ростова» 26 очков и 10-я строчка в таблице.

В 25-м туре «Ростов» 17 апреля примет «Сочи», а «Спартак» 19 апреля сыграет в Москве с грозненским «Ахматом».

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
42′
Спартак
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ростов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Фолы
15
21
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
