«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 300-м матче Зобнина

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.
«Спартак» открыл счет на восьмой минуте — отличился Роман Зобнин, который провел 300-й матч за команду.
У «Ростова» на 42-й минуте Мохаммад Мохебби реализовал пенальти.
У «Спартака» 42 очка и шестое место, у «Ростова» 26 очков и 10-я строчка в таблице.
В 25-м туре «Ростов» 17 апреля примет «Сочи», а «Спартак» 19 апреля сыграет в Москве с грозненским «Ахматом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
42′
Спартак
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ростов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Фолы
15
21
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти