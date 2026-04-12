Осинькин — о причине поражений «Сочи»: «Грехи это наши или еще что-то»

Сочинцы не выигрывали в чемпионате на протяжении 10 матчей — с конца октября 2025 года.
«Мы проиграли “Рубину”, когда был один удар в створ наших ворот. “Краснодар” — на 94-й минуте [забил гол]. “Спартак” — по-моему, 74-я минута, когда вышел вперед. Это матчи, где мы могли, должны были набирать очки. Но не знаю. Что-то пока не срасталось, мы не знаем. Грехи это наши, которые не давали возможности выиграть, или еще что-то. Но сегодня я поздравляю всех со светлым праздником, с Пасхой. И, может быть, здесь как-то мы связь найдем. Но это все, конечно, разговоры», — сказал Осинькин на пресс-конференции.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
