Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло, он нулевой — прямо как Карпин!»

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой — прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого? Сейчас все надеются на удачу, вдруг, получится. Вот такая ситуация. Челестини — дешевое повидло», — сказал Пономарев «СЭ».
ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
