Агент Батракова: «Диалога с “ПСЖ” по трансферу не было»

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» собирает данные о Батракове для возможного летнего трансфера.
«Такие сообщения периодически появляются. Назывался не только “ПСЖ”, но и другие клубы. Алексей совершенно спокойно относится (к этому) и трудится. Если будет предложение, которое будет устраивать клуб и Алексея, тогда можно будет о чем-то говорить.
Диалога с «ПСЖ» (по трансферу) не было. Насколько знаю, у «Локомотива» тоже", — заявил Кузьмичев в интервью РИА Новости.
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 32 матча, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.