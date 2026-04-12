Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Фрайбург
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
1
:
Краснодар
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Овьедо
3
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
Евсеев снова использовал нецензурную лексику, комментируя ничью с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, снова используя нецензурную лексику, прокомментировал результат матча 24-го тура с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

Игра команд, которая прошла 12 апреля на «РЖД Арене» в Москве, завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Вы игру смотрели? Много моментов было у “Локомотива”? “Динамо”, *****, не то что на равных играет, ***, но по крайней мере, ***, мы играем в футбол, ***. И мы хотим играть в атаку, ***, а не как раньше тут было — в оборону играли, ***. Вот о чем надо говорить, ***. Кардинально команда меняется», — сказал Евсеев в послематчевом флеш-интервью.

Ранее КДК РФС оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

«Динамо» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 19 апреля против «Зенита».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти