Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Фрайбург
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
1
:
Краснодар
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Овьедо
3
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
Карседо — о ничьей с «Ростовом»: «“Спартак” бился и хотел победить. Не удовлетворены результатом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата России.

Источник: ФК Спартак

— Что сегодня удалось реализовать, а что нет?

— Непростая неделя. Где-то не хватило энергии. Хорошо, что мы повели в счете, но при первом же заходе соперника в штрафную получили пенальти. Затем создали несколько моментов, но не реализовали их. Ребята бились и хотели победить. Никто из наших соперников в этом туре не смог выиграть — мы продолжаем борьбу.

— При вас Роман Зобнин раскрылся. За счет чего это произошло?

— Это наш капитан, с большим опытом — настоящий лидер раздевалки. Он может закрывать разные позиции. Рад, что он сегодня забил. Пришлось заменить — он почувствовал определенную усталость.

— В первом тайме «Спартаку» не хватало сложности. Что изменилось во втором тайме? Сработали ваши установки?

— Мы понимали, что хотим победить. В этом и был посыл. В первые 20 минут второго тайма создали 3−4 момента, но не забили. И у соперника были шансы после стандартов. Мы этим результатом не удовлетворены, поэтому идем дальше.

— Сказались ли на подготовке матчи в середине недели и дорога в Ростов?

— Мы рады, что участвуем в Кубке и прошли дальше. Это нормально для большого клуба — играть в таком графике. Использовали по максимуму время, которое у нас есть.

— Как вы готовились к прессингу «Ростова»? Сработала ли ваша тактика с ромбом в центре?

— Мы понимали, как играет «Ростов». Соперник физически силен, тренер делает хорошую работу. Хотели делать больше подборов и совершать переводы с фланга на фланг, но соперник не дал в полной мере это реализовать, — отметил Карседо.

«Спартак» с 42 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой позиции.

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
42′
Спартак
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ростов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Фолы
15
21
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти