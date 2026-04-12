ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против «Сочи»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против «Сочи», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА 12 апреля дома проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
«ЦСКА обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам из матча против “Сочи”, — сообщил источник. По данным РИА Новости, поводы для обращения — пенальти в ворота ЦСКА на 11-й минуте и неудаление вратаря “Сочи” Александра Дегтева на 62-й минуте.
ЦСКА после 24 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым и проведшего на игру меньше «Краснодара» составляет 10 очков. В 25-м туре армейцы 18 апреля на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти