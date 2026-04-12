Слуцкий — о работе в «Москве»: «Доходило до смешного: дублеры получали больше, чем тренер основного состава»

«На самом деле, деньги всегда тебя догоняют. В моей жизни это так. Когда ты не задумываешься об этом, они как-то у тебя автоматически появляются. У меня всегда было так. Когда срывался один контракт, появлялся другой. Они всегда реально тебя догоняли.



Ты думаешь, как совершенствоваться в профессии, а они как бы всегда за тобой следуют. Я никогда не забуду работу в футбольном клубе “Москва” — это первый мой опыт на уровне Премьер-Лиги. Я пришел туда, будучи тренером дубля. И мне оставили зарплату тренера дубля. Я там работал три года. И доходило до смешного — что молодые футболисты, дублеры получали больше, чем тренер основного состава. И Прохоров, основной владелец и акционер “Москвы”, говорил: “Ну, он же у нас на стажировке”. Я говорю: “Сколько стажировка длится? Три года? Мы уже в финале кубка играли, два раза в еврокубки попали — а я все на стажировке”. И я к этому спокойно относился. Но уже следующее место работы было уже совсем по-другому оценено. И деньги тебя догнали», — заявил Слуцкий в интервью ютуб-каналу «На личный счет».