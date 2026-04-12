«Локомотив» досрочно прервет аренду Ракова в «Крыльях Советов»

Раков не выходил на поле в составе «Крыльев» с начала ноября, когда получил травму и перенес операцию. Его аренда в Самаре рассчитана до июня.
«Если все будет нормально, завтра клубы обменяются, и Вадим вернется в расположение “Локомотива”, где будет восстанавливаться под непосредственным руководством медицинского штаба. На сегодняшний день речь идет о консервативном лечении, поэтому восстановление начнется здесь, а дальше будем смотреть на динамику», — заявил Кузьмичев в интервью РИА Новости.
В нынешнем сезоне 21-летний Вадим Раков провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.