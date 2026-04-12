«Не цирк — футбол». Губерниев упрекнул Соболева за пародию в конце матча «Зенит» — «Краснодар»

Сегодня, 12 апреля, «Зенит» и «Краснодар» разошлись миром — 1:1. Забивали петербуржец Вендел и краснодарец Лукас Оласа.
«Я ставил на 1:1, потому что все-таки нерва очень много было. Результат довлел, нужно было выигрывать. Но в первой половине молодцы — “Зенит”. Несмотря на насыщение средней линии “Краснодаром”, петербуржцы справились, играли лучше, забили.
Но дальше тренер “Краснодара” — красавец, все просчитал, сравняли счет. Ну, а потом очень нервная концовка. И, конечно, Соболев — вот эта пантомима в конце, желтая карточка на ровном месте. Так делать не надо! Ключевой футболист борется за чемпионство. Ну, Соболев! Не цирк — футбол!» — заявил Губерниев в интервью пресс-службе РПЛ.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
