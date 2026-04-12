«Не цирк — футбол». Губерниев упрекнул Соболева за пародию в конце матча «Зенит» — «Краснодар»

«Я ставил на 1:1, потому что все-таки нерва очень много было. Результат довлел, нужно было выигрывать. Но в первой половине молодцы — “Зенит”. Несмотря на насыщение средней линии “Краснодаром”, петербуржцы справились, играли лучше, забили.



Но дальше тренер “Краснодара” — красавец, все просчитал, сравняли счет. Ну, а потом очень нервная концовка. И, конечно, Соболев — вот эта пантомима в конце, желтая карточка на ровном месте. Так делать не надо! Ключевой футболист борется за чемпионство. Ну, Соболев! Не цирк — футбол!» — заявил Губерниев в интервью пресс-службе РПЛ.