Адамов — о ничьей с «Краснодаром»: «После удаления находились в небольшом шоке»

На 77-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Педро был удален за жесткий фол против Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
«Если брать первый тайм, там мы владели преимуществом, потом подустали и подсели. Во втором тайме контролировали игру, а после удаления уже было тяжело, немного находились в шоке. Главным было не пропустить, но могли и в меньшинстве забивать», — приводит слова Адамова «Чемпионат».
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
