«Арбитр мне говорит, что не слушает трактовки Мажича. Судит, что видит». Мусаев и Семак после матча

В 24-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в Санкт-Петербурге (1:1). Теперь сине-бело-голубых от «быков» отделяет всего один балл в турнирной таблице.
После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его визави из «Краснодара» Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов.
Семак: «Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный»
— Как оцените игру?
— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали, встречали. Сели близко к своим воротам и в первый же подход, в котором не убрал ногу Педро… Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне непонятно. В принципе, уже привыкли, трактовки сложные. В прошлом туре, когда ставят пенальти с «Динамо»… Может кто-то объяснить, когда Соболеву (бьют) в лицо — это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица, и это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, как и другие тренеры.
Я спросил у судьи: «Мажич трактует моменты, где последовательность?» Он говорит: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу». Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру. И чтобы футбольные руководители внесли ясность, навели порядок в этом вопросе.
Игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы еще минут 25 острого футбола.
— В каком состоянии сейчас Джон Дуран?
— Он готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из задач после удаления, нам нужны были более мобильные игроки.
— Как вам качество игры?
— Многие матчи нам приходится проводить против команд, которые очень низко обороняются. Начинают от ворот, поэтому не видели интенсивности, которая была сегодня. Много матчей, где некуда бежать. Если команда садится, мы играем на 30 метрах. Скорости не те, надо контролировать мяч, искать пространство, а это тяжело при насыщенной обороне команд.
Мусаев: «Сегодня играет тот, кто сильнее»
— Как оцените результат встречи?
— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. Для команд на кону стояло много. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, они забили. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали свой момент, получили его. Были близки ко второму голу. В целом футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное впереди.
— Вы чувствуете удовлетворение от ничьей или расстроены, что не удалось довести до победы?
— Было два отличных шанса, чтобы забить, — не получилось. Повторюсь, в первом тайме они были лучше. Во втором — мы. Ничья — заслуженный результат. Нужно чуть остыть, чтобы пересмотреть и дать комментарий.
— Что было в моменте с Педро?
— Я не видел повтора. Видел только, как Карасев смотрел повторы. Открытыми шипами ударил в голеностоп… Странно, что не было свистка для фола.
— В основе «Краснодара» вышли всего два россиянина. Галицкий мечтал об 11 воспитанниках в команде.
— Сегодня играет тот, кто сильнее. У Черникова была дисквалификация. У Петрова — тяжелая травма. Большая вероятность, что сегодня они бы играли. Но ваш вопрос прокомментировать не могу.
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
