«Арбитр мне говорит, что не слушает трактовки Мажича. Судит, что видит». Мусаев и Семак после матча

— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали, встречали. Сели близко к своим воротам и в первый же подход, в котором не убрал ногу Педро… Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне непонятно. В принципе, уже привыкли, трактовки сложные. В прошлом туре, когда ставят пенальти с «Динамо»… Может кто-то объяснить, когда Соболеву (бьют) в лицо — это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица, и это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, как и другие тренеры.