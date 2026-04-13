Тихонов ответил Аршавину: «Спартак» — топ-клуб. Для нас «Зенит» не был топ-клубом, мы его не считали за конкурента"

— Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Правда, недавно он актуализировал свою версию и сказал, что «Спартак» — это клуб, который выбирается из ямы. Ваша реакция на такие слова?
— Каждый человек вправе говорить то, что он может говорить. Когда мы играли, для нас «Зенит» не был топ-клубом, мы его не считали за конкурента. В данный момент выражение Аршавина, что «Спартак» не топ-клуб — это его чистое мнение. Мы знаем, что Андрей Аршавин говорит все, что хочет, и все, что может. Вот такой человек он.
— «Спартак» — топ-клуб?
— Конечно! Почему нет? Если брать по результатам в данный момент — нет.
— У него аргументация, что на протяжении 20 лет — одно чемпионство.
— Сейчас у нас тогда, получается, топ-клубы это только «Краснодар» и «Зенит». Это те команды, которые борются за золото. Если так брать.
— Последний раз другой чемпион был в 2018 году.
— Я и говорю. Если брать так, то в данный момент у нас только два топ-клуба. Если исходить из этого — пожалуйста.
— Мне кажется, там мысль шире. Что у «Спартака» в принципе за огромное количество лет всего два трофея. А тот же ЦСКА, помимо того что всегда навязывает борьбу, еще и кубки берет.
— У «Спартака» самое большое количество болельщиков было всегда, сейчас и будет всегда. Потому что «Спартак» является самым любимым клубом нашей страны.
— Это безапелляционное выражение?
— Это безапелляционное выражение. На каком бы месте ни был «Спартак», самое огромное количество болельщиков будет у «Спартака», — сказал Тихонов на канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что Тихонов — восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).