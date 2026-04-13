«Думал, он упадет и умрет». Тихонов жестко раскритиковал форварда «Зенита» Дурана

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов жестко раскритиковал колумбийского нападающего петербургского «Зенита» Джона Дурана.

Источник: РИА "Новости"

Зимой Дуран перешел в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды до конца сезона.

«Послушайте, я был на Кубке, с Владом Радимовым мы ездили. Он [Дуран] там играл. Пенальти забил. И потом у них, знаешь, как называется, забежка после игры, кто мало играл. Я думал, он упадет, умрет там, понимаешь? Он бежит так, не знаю, что у него сзади висит, бурдюк вот этот сзади. Если честно, я думаю: “Что за футболист?” И этот человек получает € 1 млн в месяц в “Зените”.

Он пришел на четыре месяца, зарплата официальная — € 4 млн. Это везде написано, я прочитал. € 1 млн в месяц получает человек и бегает с «чемоданом» сзади. Еле-еле ходит и сидит, отдыхает. Что ему ещё нужно? Забил он знаешь сколько? Два пенальти. Больше не надо. Все сделал он«, — заявил Тихонов в эфире шоу “Это футбол, брат”.

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде против махачкалинского «Динамо» в воскресенье, 19 апреля.

