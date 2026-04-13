Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.00
П2
3.20
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.91
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
14.04
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.60
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Капитан «Спартака» Зобнин: «Даже не знаю, где моя настоящая позиция»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничьей против «Ростова» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 12 апреля, «Спартак» и «Ростов» сыграли со счетом 1:1, Зобнин провел 300-й матч за красно-белых и отметился забитым голом.

— Капитанская повязка, гол в юбилейном матче. Может ли быть что‑то лучше?

— Жалко, что не победили. В концовке немного почувствовал заднюю — нужно немного восстановиться. Приятно, что провел 300 матчей.

— Можно сказать, что забили в спартаковском стиле?

— Не знаю. Это уже людям решать. Важно было победить, но, к сожалению, это не удалось. Три очка не забрали. Забил и забил.

— Вы играли на двух флангах обороны. Как воспринимаете эту перемену мест?

— Это не проблема для меня. Так всю карьеру у меня. Я даже не знаю, где у меня настоящая позиция. Где тренер говорит, там я и играю. Лично мне ближе играть в центре поля, — заявил Зобнин в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Роман Зобнин провел за «Спартак» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
42′
Спартак
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ростов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Фолы
15
21
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти