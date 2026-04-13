Капитан «Спартака» Зобнин: «Даже не знаю, где моя настоящая позиция»

Вчера, 12 апреля, «Спартак» и «Ростов» сыграли со счетом 1:1, Зобнин провел 300-й матч за красно-белых и отметился забитым голом.
— Капитанская повязка, гол в юбилейном матче. Может ли быть что‑то лучше?
— Жалко, что не победили. В концовке немного почувствовал заднюю — нужно немного восстановиться. Приятно, что провел 300 матчей.
— Можно сказать, что забили в спартаковском стиле?
— Не знаю. Это уже людям решать. Важно было победить, но, к сожалению, это не удалось. Три очка не забрали. Забил и забил.
— Вы играли на двух флангах обороны. Как воспринимаете эту перемену мест?
— Это не проблема для меня. Так всю карьеру у меня. Я даже не знаю, где у меня настоящая позиция. Где тренер говорит, там я и играю. Лично мне ближе играть в центре поля, — заявил Зобнин в интервью «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 32-летний Роман Зобнин провел за «Спартак» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Мохаммад Мохеби
42′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
