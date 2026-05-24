И. о. главного тренера «Акрона» Искаков объявил об уходе из клуба: «Руководство попросило нас закрыть эти две игры»

В субботу тольяттинская команда проиграла «Ротору» на своем поле со счетом 1:0 в ответном стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге, но благодаря победе 2:0 в первой игре сохранила место в высшем дивизионе. Искаков был назначен исполняющим обязанности после увольнения Заура Тедеева после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре чемпионата России.
«Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в “Акроне”. После ухода Заура Эдуардовича руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера», — приводит слова Искакова ТАСС.