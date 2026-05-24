«Для меня это чемпионство “Зенита” было самым тяжелым»

Выигранное неделю назад футболистами петербургского «Зенита» золото чемпионата России стало 11-м для клуба. Он превзошел по этому показателю московский «Спартак». Если считать с временами СССР, то теперь у сине-бело-голубых 12 побед в национальном первенстве. Единственный, кто имеет прямое отношение ко всем этим триумфам — тренер вратарей команды и советник председателя правления Михаил Бирюков.
В 1984 году он выиграл чемпионат СССР в качестве основного вратаря, а в последние 20 лет 11 раз брал чемпионат России в качестве помощника главного тренера. В интервью «Известиям» Бирюков объяснил, чем выделяется нынешняя победа, прокомментировал игру в минувшем сезоне вратарей Дениса Адамова и Евгения Латышонка, а также завершение карьеры Михаила Кержакова, с 2024 года находившегося в запасе, но до этого многолетнего основного голкипера «Зенита».
— В эмоциональном плане новое чемпионство сильно выделяется на фоне предыдущих?
— Мне кажется, это самое тяжелое чемпионство из всех.
— Даже если считать с вашим вратарским чемпионством?
— Я думаю, да. Думаю, что это самое тяжелое чемпионство «Зенита». Во всяком случае, для меня.
— В чем его сложность?
— Всё было достаточно плотно до последнего тура. Хотя и в прошлые два чемпионата борьба шла до конца. Год назад «Краснодар» стал чемпионом, два года назад чемпионами стали мы, но перед последним туром лидировали не мы, и поднялся «Зенит» на первое место не только за счет своей победы над «Ростовом» (2:1), но и потому, что «Динамо» проиграло свой матч «Краснодару» (0:1). А сейчас в последнем туре всё зависело только от нас — надо было выиграть у «Ростова», и тогда мы чемпионы. Это накладывало большую ответственность на команду. И я рад, что в итоге мы выиграли.
— Что скажете о вратарской бригаде «Зенита» в прошедшем сезоне?
— Я очень сильно доволен и Денисом Адамовым, и Женей Латышонком. Да, начинал чемпионат в основе Женя, а потом Денис выиграл на этом этапе конкуренцию. Но каждый из них внес свою лепту в это чемпионство. Как и Миша Кержаков, который своей работой на тренировках, своим профессионализмом очень помогал всем нам.
— Что скажете о завершении игровой карьеры Кержаковым?
— Я вообще за него очень рад — у него была прекрасная карьера вратаря. Миша — самый большой профессионал в нашей команде, во вратарском цеху. Я очень рад, что столько лет работал с ним, и очень надеюсь, что он останется в клубе и будет помогать «Зениту» дальше в новом качестве.
— Будет тренировать вратарей в основе вместе с вами и Юрием Жевновым?
— Пока сложно что-то сказать, но я надеюсь, что так и будет.
Справка «Известий»
Михаил Бирюков родился 7 мая 1958 года. Лучшие годы карьеры вратаря провел в ленинградском «Зените» (1980−1991 годы), с которым в 1984 году стал чемпионом СССР. Провел за него 319 матчей в советском чемпионате. Два матча за сборную СССР. В 2000—2002 годах работал тренером вратарей «Зенита», в 2002 году короткое время был исполняющим обязанности главного тренера. В 2006 году вернулся на пост тренера вратарей команды и с тех пор неизменно работает на нем. В 2024 году стал также советником председателя правления «Зенита».
В качестве тренера вратарей выигрывал с клубом 11 чемпионатов России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018−2024, 2025/2026), четыре Кубка России (2009/2010, 2015/2016, 2019/2020, 2023/2024), девять Суперкубков России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), Кубок УЕФА — 2008, Суперкубок Европы — 2008.