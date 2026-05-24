«Для меня это чемпионство “Зенита” было самым тяжелым»

— Всё было достаточно плотно до последнего тура. Хотя и в прошлые два чемпионата борьба шла до конца. Год назад «Краснодар» стал чемпионом, два года назад чемпионами стали мы, но перед последним туром лидировали не мы, и поднялся «Зенит» на первое место не только за счет своей победы над «Ростовом» (2:1), но и потому, что «Динамо» проиграло свой матч «Краснодару» (0:1). А сейчас в последнем туре всё зависело только от нас — надо было выиграть у «Ростова», и тогда мы чемпионы. Это накладывало большую ответственность на команду. И я рад, что в итоге мы выиграли.