Булыкин — о возвращении Шварца в «Динамо»: «Интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени»

Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го.
«Для меня непонятно назначение Шварца в “Динамо”. Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор “Динамо” его знает, хочет и за все отвечает. Посмотрим, как команда проведет этот сезон.
Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он — воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до Суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведет, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время«, — приводит слова Булыкина “Чемпионат”.