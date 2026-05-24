Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Карседо — о целях «Спартака»: «Впереди Суперкубок, а дальше хотим бороться и за чемпионство»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Краснодаром» в решающем матче FONBET Кубка России рассказал о ближайших целях клуба.

Источник: РИА "Новости"

Игра Суперфинала, прошедшая в воскресенье в «Лужниках» в присутствии 72 978 зрителей, завершилась победой красно-белых в серии пенальти (1:1, 4:3).

«Я очень рад, это очень эмоциональный момент. Это мой первый трофей здесь. Мы приходили в “Спартак” именно с этой целью — выигрывать.

Сейчас мы завоевали Кубок, впереди Суперкубок, а дальше хотим бороться и за чемпионство», — приводятся слова Карседо на сайте РФС.

18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти