Чудовищный трансфер Галицкого сломал «Краснодару» целый сезон: ошибки Боселли стоили клубу двух трофеев

«Краснодар», ставший триумфатором прошлого сезона РПЛ, в этом году был максимально близок к повтору достижений. Мусаев провез своих футболистов к финалу Кубка России и до предпоследнего тура был лидером элитного дивизиона. Все, что оставалось, — не дать мелочам нарушить идиллию. Однако в конечном счете именно нюансы лишили «Краснодар» и кубка, и золотых медалей РПЛ.
Можно долго спорить, стал ли незабитый выход один на один от Боселли в игре против «Динамо» в предпоследнем туре ключевым в чемпионской развязке, но одного не отнять: этот гол почти наверняка оставил бы титул в Краснодаре. Если бы 85-й минуте «Краснодар» не загубил главный момент матча, вряд ли бы трофей отвернулся от южан.
Однако Боселли с центра поля выбежал один на один, но не реализовал футбольный «буллит» — спас Лунев. Именно этот эпизод во многом решил судьбу матча, который вполне можно было считать финалом, так как результат напрямую влиял на конечные расклады.
Шанс реанимироваться был в финале Кубка: «Краснодар» встречался со «Спартаком», эксперты отмечали, что шансы команд почти идентичны. Явного лидера не было точно: оба клуба подошли ко встрече в хорошей форме, хотя на «быках» все же несколько сказывалась физическая усталость. Лидер команды Джон Кордоба, по словам Мусаева, еще в самом начале игры получил травму, из-за чего почти совсем выпал из игры и был заменен в середине второго тайма. Не исключено, что форвард, проведший весь сезон практически без замен, просто не выдержал.
Реанимироваться «Краснодару» не удалось: «Спартак» хитро заменил Максименко, крайне слабого вратаря по части работы с пенальти, на Помазуну. Это в очередной раз сработало — именно благодаря такому маневру красно-белые прошли в серии 11-метровых «Зенит» на предыдущей стадии Кубка. А вот пожиратель подобного рода стандартов Агкацев в этот раз не спас, хотя после нескольких ударов был, прямо говоря, очень близок.
Решающий пенальти не забил — да, порой жизнь слишком предсказуема — уже упомянутый уругваец Хуан Боселли. Плотно пробил в правый от себя угол, но это не помогло: направление удара считал (или узнал заранее) Помазун, поэтому вытянулся и спас собственные ворота.
В сухом остатке получается, что два ключевых эпизода, которые решили судьбу трофеев «Краснодара», оказались в ногах у новичка команды. Промахнуться оба раза могли кто угодно, да и кто не промахивался в течение сезона прежде, но именно провалы уругвайца напрямую повлияли результаты его команды.
Символично, что и в игре против «Динамо», и в серии пенальти против «Спартака» ошибался и другой футболист — хавбек Ленини. Однако в первом случае его момент хоть и казался убойным, но шанс запороть был значительно выше, чем спустя несколько минут у уругвайцы Боселли. А в серии пенальти он промахнулся уже после Хуана: гол Ленини вряд ли бы исправил положение дел, так как «Спартак» реализовал все свои попытки.
После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему именно уругваец пошел к точке. По словам специалиста, у него фактически не было выбора, так как список исполнителей в клубе совсем не длинный. Это в очередной раз наталкивает на уже кучу раз обкатанную мысль: вероятно, все могло сложиться иначе, если бы зимнюю кампанию на трансферном рынке клуб провел более продуктивно. Но вышло, как вышло: новичок, на которого надеялись в клубе, фактически оставил клуб без трофеев.
Автор: Денис Лебеденко
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти