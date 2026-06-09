Дзюба нашел себе новый клуб. Легенда российского футбола хочет удивлять

В Самаре в прошлом сезоне ни один из форвардов не забил более пяти голов, а для Артема такие показатели являются смехотворными даже в столь солидном возрасте. К тому же адаптация в Самарской области будет мгновенной. Были слухи о финансовых трудностях «Крыльев Советов», но в руководстве уверяют, что все будет нормально. Так что там вполне могут потянуть контракт Дзюбы. Тем более, что медийная составляющая также имеет одну из первостепенных ролей.