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Дзюба нашел себе новый клуб. Легенда российского футбола хочет удивлять

Лучший бомбардир в истории российского футбола хочет продолжить карьеру и радовать зрителей. Артем Дзюба в свои 37 лет продолжает оставаться одним из самых ярких игроков РПЛ и после ухода из «Акрона» не планирует завершать карьеру, так что его новая возможная работа привлекает внимание всей страны.

Источник: РИА Новости Спорт

До сих пор один из лучших.

Дзюба за свою карьеру прошел множество событий и временами был героем России, а иногда вызывал, мягко говоря, неоднозначные чувства у болельщиков. Но едва ли кто будет спорить о том, что Артем является отличным футболистом, которые способен стать лидером абсолютно любого клуба в стране. По крайней мере, он имел такую возможность на протяжении большей части карьеры.

Что говорить, если даже в 37 лет Дзюба был лидером и главной звездой тольяттинского «Акрона», который сумел сохранить место в РПЛ после скандальных стыковых матчей с «Ротором», где волгоградский клуб забил легитимный гол, отмененный решением судей. В любом слчае Артем провел за «Акрон» в прошлом сезоне 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Это с запасом лучший показатель команды. Кто знает, если бы Дзюба не восстановился к стыковым матчам с «Ротором», тольяттинский клуб мог вполне отправиться в Первую лигу. Собственно, после завершения сезона экс-форвард сборной России объявил об уходе из «Акрона». Были даже слухи о возвращении Артема в «Спартак», где все для него начиналось, но они не нашли подтверждения.

Дзюба точно украсит РПЛ.

Как стало известно Mash на спорте, Дзюба в следующем сезона может стать игроком самарских «Крыльев Советов». Логика в этом действительно есть, потому что Самара находится рядом с Тольятти, где базировался «Акрон». Так что для Артема не будет сюрпризов на местности. В «Крылья» Дзюба, конечно же, станет одним из лидеров и наверняка выиграет конкуренцию за место в основе.

В Самаре в прошлом сезоне ни один из форвардов не забил более пяти голов, а для Артема такие показатели являются смехотворными даже в столь солидном возрасте. К тому же адаптация в Самарской области будет мгновенной. Были слухи о финансовых трудностях «Крыльев Советов», но в руководстве уверяют, что все будет нормально. Так что там вполне могут потянуть контракт Дзюбы. Тем более, что медийная составляющая также имеет одну из первостепенных ролей.

Для Артемы ситуация складывается в любом случае позитивно. Уровень РПЛ откровенно упал, с этим не спорят даже совсем отъявленные оптимисты. Поэтому для Артема возраст уже не столь критичен. Даже в 37 лет он способен быть продуктивным, забивать голы и отдавать передачи. Причем с его навыками он может быть полезным едва ли не любой команде РПЛ, а уж клуба нижней половины таблицы наверняка.

Сага с переходом Дзюбы наверняка станет одной из главных в это межсезонье. Россиянин больше не планирует покидать страну и уезжать в условный чемпионат Турции, так что фанатам точно будет за кем следить в следующем турнире.

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