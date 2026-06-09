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Онугха о тренировках Слуцкого: «Мы никогда не позволяли себе смеяться или шутить»

Футболист Герман Онугха поделился воспоминаниями о тренировках в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого.

Источник: Sport24

55-летний Слуцкий сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа» и занимает с клубом 12-е место в турнирной таблице.

— Как запомнил Слуцкого по «Рубину»?

— На тренировках он всегда сфокусирован и собран.

— А так и не скажешь.

— Слуцкий умел балансировать между тем, чтобы разрядить атмосферу шутками, и быть сконцентрированным во время работы на поле. Мы никогда не позволяли себе смеяться или шутить на тренировке. 70−80 минут — это работа, а потом в зале или перед теорией Слуцкий мог шутить. Думаю, это было сделано специально, чтобы расслабить и объединить команду, — сказал Онугха в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.