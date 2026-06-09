Онугха о тренировках Слуцкого: «Мы никогда не позволяли себе смеяться или шутить»

— Слуцкий умел балансировать между тем, чтобы разрядить атмосферу шутками, и быть сконцентрированным во время работы на поле. Мы никогда не позволяли себе смеяться или шутить на тренировке. 70−80 минут — это работа, а потом в зале или перед теорией Слуцкий мог шутить. Думаю, это было сделано специально, чтобы расслабить и объединить команду, — сказал Онугха в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.