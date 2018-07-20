Нигматуллин: «Торпедо», вы — позор российского футбола!

Ранее «Торпедо» объявило о переходе Эрвинга Ботаки. После этого группа болельщиков «Торпедо» «Запад-5» выступила против подписания контракта с Ботакой, являющимся воспитанником клуба, аргументируя это цветом кожи футболиста. «В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!» — сообщили фанаты клуба. 17 июля стало известно, что Ботаки не оказалось в числе новичков «Торпедо», которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.