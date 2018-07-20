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02:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигматуллин: «Торпедо», вы — позор российского футбола!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о ситуации с переходом защитника Эрвинга Ботаки в московское «Торпедо».

Источник: РИА "Новости"
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Ранее «Торпедо» объявило о переходе Эрвинга Ботаки. После этого группа болельщиков «Торпедо» «Запад-5» выступила против подписания контракта с Ботакой, являющимся воспитанником клуба, аргументируя это цветом кожи футболиста. «В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!» — сообщили фанаты клуба. 17 июля стало известно, что Ботаки не оказалось в числе новичков «Торпедо», которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.

Эрвинг выступал за молодёжную команду московского «Локомотива». Сезон-2017/18 защитник провёл в составе «Казанки», фарм-клубе «железнодорожников». Отметим, что Ботака родился и вырос в России.

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