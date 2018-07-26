Болельщики «Кубани» намерены возродить команду

Источник: РИА "Новости"

«В России массово гибнут профессиональные футбольные клубы … Не минула чаша сия и нашу многострадальную «Кубань», которая, ввиду безграмотного и бездарного управления, исчезла из системы РФС, утратила профессиональный статус, и в ближайшем будущем будет признана банкротом. Попытки бывших управленцев, разваливших нашу «Кубань», создать себе новую игрушку привели к тому, что от управления вновь созданным ФК «Урожай» отказался бизнесмен Мишель Литвак, представители которого встречались с лидерами болельщицких организаций и имели далеко идущие планы. Де-факто была просто осуществлена смена «вывески», и горе-управленцы, уничтожившие наш клуб, просто получили себе новую футбольную площадку, судьба которой ничем не будет отличаться от судьбы обанкроченной «Кубани».

Системный кризис в ФК «Кубань», произошедший в год его 90-летия, вынуждает нас — футбольную общественность края, людей, которым небезразлична судьба одного из старейших футбольных клубов страны, осуществить комплекс мероприятий, направленных на сохранение футбольного клуба «Кубань» на спортивной карте России.

Ввиду этого, мы призываем к объединению всех жителей Краснодарского края, кому небезразлична судьба клуба, всех тех, для кого «Кубань» давно стала семьёй, всех тех, для кого она давным-давно больше, чем просто футбольный клуб, для кого она — жизнь.

В настоящее время создана и проходит регистрацию в органах Минюста РФ общественная организация, которая позволит структурно объединить наши усилия, направленные на выполнение основной цели её создания — возрождения ФК «Кубань». Среди учредителей данной общественной организации ветераны кубанского футбола, бывшие игроки клуба, Игорь АРМАШ, Мурат ГОМЛЕШКО, Станислав ЛЫСЕНКО, Олег ТЕРЕХИН, представители всех групп болельщиков и фанатских объединений. Её членом сможет стать любой человек, которому небезразлична судьба клуба и который сможет оказывать любое посильное участие в сохранении ФК «Кубань». Порядок и процедура такого участия будут определены на первой краевой конференции болельщиков ФК «Кубань», которая состоится в ближайшее время, и для участия в которой будут приглашены все, кому дорога судьба ФК «Кубань».

Данная структура создаётся на основе опыта, в том числе, и ряда зарубежных клубов, которые смогли возродиться, и вновь получить профессиональный статус, посредством внедрения системы ассоциированного управления футбольным клубом его болельщиками. ФК «Кубань» всегда был народным клубом Краснодарского края, и не только края, учитывая географию наших болельщицких объединений. Теперь, возникшая ситуация вынуждает нас закрепить данный статус и юридически. При этом такая система позволит простым членам клуба влиять на принятие всех важных вопросов, связанных как с организационными, так и спортивными моментами жизнедеятельности ФК «Кубань».

Для всех нас «Кубань» — это, в первую очередь, её история, цвета и традиции, это целые поколения её болельщиков, это наша семья. Всем нам предстоит пройти нелегкий путь, который придётся начинать в чемпионате Краснодарского края по футболу, ввиду потери нашим клубом своего профессионального статуса. Работа по созданию боеспособного футбольного коллектива уже ведется, в ней принимают участие люди, которые собственной игрой в «Кубани» давно подтвердили преданность нашим цветам и традициям, и которым клуб никогда не был безразличен. Одновременно решаются и другие организационные вопросы, связанные, в том числе, и с финансированием народной команды.

Первый матч возрожденного ФК «Кубань» состоится в начале августа, — говорится в заявлении.