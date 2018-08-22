«Торпедо» вышло из комы? Что было, есть и будет с великим клубом
Накануне матча Кубка России «Торпедо» — «Шинник» «Советский спорт» разбирался, чем живут московские автозаводцы.
Накануне матча Кубка России «Торпедо» — «Шинник» «Советский спорт» разбирался, чем живут московские автозаводцы.
Московское «Торпедо» последние годы не жило, а выживало. Отсутствие финансовых вливаний, постоянная смена акционеров, война фанатов с руководством и романтика низших лиг — все это привычная картина вокруг автозаводского клуба. Уже сегодня москвичи примут на своем поле ярославский «Шиннник» в рамках 1/32 Кубка России. И, похоже, некогда самая кубковая команда Союза настроена очень серьезно. На руку играет и смена владельцев, и успехи в ПФЛ. Неужели
В истории «Торпедо» было немало славных дней: и три чемпионства СССР, и шесть Кубков СССР, и даже первый в истории Кубок России, который покорился автозаводцам еще в далеком 1993 году. За два года до этого знаменательного события торпедовцы бились в ¼ финала Кубка УЕФА, где проиграли датскому «Брондбю» лишь в серии послематчевых пенальти.
Тучи над автозаводцами начали сгущаться в 1996 году. Именно тогда завод ЗИЛ больше не имел возможности поддерживать команду. Да, у «Торпедо» никогда не было сильных ведомственных покровителей, как у ЦСКА или «Динамо». Но даже утрата скромной заводской поддержки сильно ударила по команде. Клуб был продан ОАО «Лужники» и переехал с родного стадиона на одноименную Большую спортивную арену. Владеть командой стал глава «Лужников» Владимир Алешин и незамедлительно переименовал ее в «Торпедо-Лужники». Но потом уже в 1998 году таки вернул прежнее название.
Как трудно жилось «Торпедо» без ЗИЛа, так и ЗИЛу без «Торпедо». Завод не мог тянуть команду высшей лиги, но создал клуб для второго дивизиона с названием «Торпедо-ЗИЛ». Зиловцы разошлись не на шутку и уже в 2001 году дебютировали в высшей лиге. Так получилось, что затем целых два сезона в
А что же лужниковское «Торпедо? После несостоявшейся сделки с бизнесменом Александром Мамутом о покупке команды, автозаводцы начали свое стремительное падение вниз. Дошло до того, что Алешин просто передал акции «Торпедо» обратно заводу ЗИЛ за один доллар! А ведь несколькими годами ранее говорили о 30 миллионах долларов Мамута. Налетай, подешевело? А ведь к тому моменту, «Торпедо» уже успело впервые в истории вылететь в первый дивизион. При первом вылете автозаводцы застряли там на два сезона (2007−2008), а по окончании уже второго сезона клуб оказался в зоне вылета. Команда полностью перешла к Александру Тукманову, а тот в свою очередь не успел ее заявить в ПФЛ. В итоге, клуб целый сезон провел в качестве любительского клуба.
Неподготовленному человеку непросто найти корни нынешнего «Торпедо». И у кого же, если не у болельщиков клуба, спрашивать: «Какое же “Торпедо” в итоге настоящее?» Ответить на вопросы «Советского спорта» согласился многолетний болельщик московского «Торпедо» и основатель сайта о «футбольном туризме» groundhopping.ru Артем Пискун. «По документам это Торпедо настоящее, юридическая организация в том или ином виде сохранилась сквозь эти 20 с лишним лет с момента продажи клуба ЗИЛом Лужникам», — рассказал болельщик.
Александр Тукманов начал активно спасать автозаводцев, искать новых спонсоров и принимать целый ряд непопулярных решений. Чем заслужил первое увольнение. Подвела излишняя уверенность в оперировании бюджетом. Эта выучка сохранилась за функционером еще с советских времен. Разумеется, Алешину не понравились методы Тукманова. Но тот не сдался и продолжил свою работу уже через пару лет. К тому моменту «Торпедо», не только успело поиграть в любительском дивизионе, но и продолжало переходить из рук в руки: команду сватали олигархам — Прохорову и Абрамовичу, а в сделках даже фигурировал криминальный авторитет Татевос Суринов. Кстати, давний партнер Тукманова. После всех пертурбаций «Торпедо» фактически досталось Александру Тукманову. Команда играла на мягко говоря скромном стадионе в «Раменском», футболисты не получали зарплату, не хотели выходить на поле. Автозаводцы потеряли свою тренировочную базу, а затем лишились и стадиона на Восточной улице. Арену продали другим владельцам и среди болельщиков ходили слухи, что ее готовят к сносу. Между тем фанаты все сильнее и сильнее ненавидели президента клуба и его единомышленников. Что и говорить, если на матчах можно было всегда услышать «Тукманов — позор «Торпедо», а баннер с портретом президента и неприятными словами в его адрес путешествовал по миру на матчах национальной сборной России.
И все же лучик надежды зажегся, когда команда вышла в РФПЛ в сезоне-2014/15. Казалось, что
Сейчас «Торпедо» принадлежит бизнесмену Роману Авдееву, который владеет концерном «Россиум». Тукманова сменила Елена Еленцева, о которой на футбольном поприще известно пока еще мало. Руководители клуба начали гасить долги и, похоже, имеют вполне четкие планы по возвращению «Торпедо» в элиту. В этом уверен и собеседник «Советского спорта» Артем Пискун: «Новое руководство очень открыто для болельщиков клуба. В июле в ДК ЗИЛ состоялась большая встреча с болельщиками, где очень подробно рассказывали о текущем состоянии дел в клубе, о стадионе, наследии Тукманова
А ведь именно болельщики «Торпедо» прошли с командой огонь, воду, медные трубы и даже тукмановские времена. Кому, если не им оценивать работу нового руководства клуба уже сейчас.
«Ситуация позитивная с точки зрения перспектив. Смена руководства однозначно вдохнула новую жизнь во все сферы (по сути умирающего на тот момент) автозаводского клуба, от непосредственно команды и стадиона, футбольной школы до поддержки ДСО, работы с болельщиками
Руководство «Торпедо», похоже, готово к диалогу. В
Фанатов «Торпедо» тогда сразу же опрометчиво обвинили в расизме, что не могло в очередной раз не напомнить привыкшим к новостям РПЛ болельщикам о существовании автозаводского клуба. Но, по мнению Пискуна, никакого расизма не было и в помине. «В “Торпедо” были и
Кажется у «Торпедо» начинается новая жизнь и автозаводскую команду еще очень рано списывать со счетом. Одна из целей на сезон — подъем в классе. «Собран хороший состав и после 5 туров команда без поражений и с игрой в запасе идет на первом месте. На стадион стало комфортно ходить, появились