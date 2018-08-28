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21:07 (мск), источник: ТАСС

Годовой бюджет «Урожая», созданного вместо «Кубани», составляет 70 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Годовой бюджет краснодарского футбольного клуба «Урожай» составляет 70 млн рублей, его спонсорами и владельцами являются две частные компании. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор клуба Олег Хатылев.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что существовавший в регионе с 1928 года клуб «Кубань» не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил прошлый сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его, сменить руководство и команду под новым названием («Урожай») заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Спонсоры являются владельцами клуба, это две компании. <…> Бюджет составляет 70 млн рублей на сезон, этого достаточно, чтобы решить нашу задачу — выход в ФНЛ», — сказал Хатылев.

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Он уточнил, что клубом владеют «Оптима Юг» и «Ростагро», обе организации — строительные компании.

Рассказывая о планах, гендиректор также сообщил, что клуб планирует сохранить футбольную школу «Кубани» и оставить три команды. «Хотим сохранить резерв, потому что наш клуб будет жить за счет резерва», — пояснил гендиректор.

«Урожай» провел четыре матча в нынешнем сезоне ПФЛ и занимает третье место в зоне «Юг» с 10 очками (три победы и ничья). Следующую встречу команда проведет 2 сентября в гостях против «Спартака» (Нальчик).

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