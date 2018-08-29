Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
14:31 (мск), источник: Кубань 24

Как ФК «Урожай» готовится к новому сезону

Состав футбольного клуба уже укомплектован, но до сих пор неизвестно, каких успехов можно ожидать от команды.

Источник: Кубань 24

Новый коллектив? Не совсем. Из 21 футболиста в заявке «Урожая» на сезон девять были одноклубниками в «Кубани». Желто-зеленое прошлое есть и у тренерского штаба команды во главе с Евгением Калешиным.

«Нужно небольшое количество времени провести вместе, чтобы сказать, что у нас есть боеспособный коллектив единомышленников. Сейчас у нас есть команда, есть ребята с мотивацией, которые хорошо тренируются. Я думаю, это залог того, что мы увидим сплоченный коллектив в будущем», — сказал главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин.

Читайте также
Годовой бюджет «Урожая», созданного вместо «Кубани», составляет 70 млн рублей

На тренировке Калешин исполняет, по сути, роль играющего тренера: и объясняет на словах, и показывает на деле. А в игре передатчик его мыслей — Сергей Бендзь. 35-летний капитан, поигравший в России во всех лигах, в команде авторитет. Но по имени-отчеству просит себя не называть.

«Как меня называют? Просто Беня. Всегда так называли. Хочу, чтобы была игровая атмосфера, тренировочная, и никак не закрепощала футболистов. Не стоит делать из себя какого-то авторитета», — поделился игрок ФК «Урожай» Сергей Бендзь.

Бендзь на поле главный, остальные — равны. В том числе молодые игроки, которые тренируются вместе со всеми. Конкуренция — жесточайшая. Если в «Кубани-2» Илья Азявин был футболистом основы, то в «Урожае» пока не сыграл за матч больше тайма. Что делать, чтобы вернуться в основу, 18-летний хавбек знает.

«Больше работать. И сам для себя понимать, что если ты играешь в основном составе, то ты должен больше работать, чем другой игрок на твоей позиции. Если тренер доверяет хотя бы какие-то минуты на футбольном поле, то нужно их оправдывать, доказывать свое место на поле, чтобы потом времени было больше», — рассказал игрок ФК «Урожай» Илья Азявин.

Именно Бендзь, Азявин и остальные будут «лицом» «Урожая» в сезоне. По словам Евгения Калешина, состав уже укомплектован. Но для болельщиков команда —загадка, и угадать ее состав до игры по-прежнему проблематично. Наверняка краснодарцы преподнесут в сезоне поклонникам еще много сюрпризов.

Урожай
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Фоторепортаж: LiveFest Summer в Сочи
В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
«Спартак» оценил Промеса в €25 млн
Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России
Лев: Заявления Озила о расизме в сборной Германии преувеличены
«Урал» подписал контракт с Погребняком
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь