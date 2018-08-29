Как ФК «Урожай» готовится к новому сезону
Состав футбольного клуба уже укомплектован, но до сих пор неизвестно, каких успехов можно ожидать от команды.
Состав футбольного клуба уже укомплектован, но до сих пор неизвестно, каких успехов можно ожидать от команды.
Новый коллектив? Не совсем. Из 21 футболиста в заявке «Урожая» на сезон девять были одноклубниками в «Кубани».
«Нужно небольшое количество времени провести вместе, чтобы сказать, что у нас есть боеспособный коллектив единомышленников. Сейчас у нас есть команда, есть ребята с мотивацией, которые хорошо тренируются. Я думаю, это залог того, что мы увидим сплоченный коллектив в будущем», — сказал главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин.
На тренировке Калешин исполняет, по сути, роль играющего тренера: и объясняет на словах, и показывает на деле. А в игре передатчик его мыслей — Сергей Бендзь. 35-летний капитан, поигравший в России во всех лигах, в команде авторитет. Но по
«Как меня называют? Просто Беня. Всегда так называли. Хочу, чтобы была игровая атмосфера, тренировочная, и никак не закрепощала футболистов. Не стоит делать из себя
Бендзь на поле главный, остальные — равны. В том числе молодые игроки, которые тренируются вместе со всеми. Конкуренция — жесточайшая. Если в «Кубани-2» Илья Азявин был футболистом основы, то в «Урожае» пока не сыграл за матч больше тайма. Что делать, чтобы вернуться в основу, 18-летний хавбек знает.
«Больше работать. И сам для себя понимать, что если ты играешь в основном составе, то ты должен больше работать, чем другой игрок на твоей позиции. Если тренер доверяет хотя бы
Именно Бендзь, Азявин и остальные будут «лицом» «Урожая» в сезоне. По словам Евгения Калешина, состав уже укомплектован. Но для болельщиков команда —загадка, и угадать ее состав до игры