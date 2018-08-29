Как ФК «Урожай» готовится к новому сезону

Источник: Кубань 24

Новый коллектив? Не совсем. Из 21 футболиста в заявке «Урожая» на сезон девять были одноклубниками в «Кубани». Желто-зеленое прошлое есть и у тренерского штаба команды во главе с Евгением Калешиным.

«Нужно небольшое количество времени провести вместе, чтобы сказать, что у нас есть боеспособный коллектив единомышленников. Сейчас у нас есть команда, есть ребята с мотивацией, которые хорошо тренируются. Я думаю, это залог того, что мы увидим сплоченный коллектив в будущем», — сказал главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин.

На тренировке Калешин исполняет, по сути, роль играющего тренера: и объясняет на словах, и показывает на деле. А в игре передатчик его мыслей — Сергей Бендзь. 35-летний капитан, поигравший в России во всех лигах, в команде авторитет. Но по имени-отчеству просит себя не называть.

«Как меня называют? Просто Беня. Всегда так называли. Хочу, чтобы была игровая атмосфера, тренировочная, и никак не закрепощала футболистов. Не стоит делать из себя какого-то авторитета», — поделился игрок ФК «Урожай» Сергей Бендзь.

Бендзь на поле главный, остальные — равны. В том числе молодые игроки, которые тренируются вместе со всеми. Конкуренция — жесточайшая. Если в «Кубани-2» Илья Азявин был футболистом основы, то в «Урожае» пока не сыграл за матч больше тайма. Что делать, чтобы вернуться в основу, 18-летний хавбек знает.

«Больше работать. И сам для себя понимать, что если ты играешь в основном составе, то ты должен больше работать, чем другой игрок на твоей позиции. Если тренер доверяет хотя бы какие-то минуты на футбольном поле, то нужно их оправдывать, доказывать свое место на поле, чтобы потом времени было больше», — рассказал игрок ФК «Урожай» Илья Азявин.