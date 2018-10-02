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16:28 (мск), источник: ТАСС

РФС объявил о положительной допинг-пробе игрока первенства ПФЛ

ТАСС, 2 октября. Российский футбольный союз (РФС) объявил о положительной допинг-пробе игрока, выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата России (Олимп — Профессиональная футбольная лига). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Имя спортсмена не называется.

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«Российский футбольный союз информирует о том, что одна из проб, взятая сотрудниками антидопинговых служб в ходе соревновательного контроля в матче первенства Олимп — ПФЛ, показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование, по результатам которого будет вынесено наказание. Также сообщается, что футболист признал свою вину и оказывает максимальное содействие в проводимом расследовании.

«Российский футбольный союз занимает непримиримую позицию в отношении любых форм нарушений антидопинговых правил и всегда оказывает и будет оказывать всяческое содействие представителям антидопинговых служб», — говорится в продолжении сообщения пресс-службы РФС.

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