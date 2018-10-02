РФС объявил о положительной допинг-пробе игрока первенства ПФЛ

Имя спортсмена не называется.

«Российский футбольный союз информирует о том, что одна из проб, взятая сотрудниками антидопинговых служб в ходе соревновательного контроля в матче первенства Олимп — ПФЛ, показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование, по результатам которого будет вынесено наказание. Также сообщается, что футболист признал свою вину и оказывает максимальное содействие в проводимом расследовании.