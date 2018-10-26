Сычев заявил, что пока не думал о завершении карьеры футболиста

26 октября Сычеву исполняется 35 лет. Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 и чемпион России в составе «Локомотива» вернулся в столичную команду в начале июля прошлого года и вошел в состав «Казанки», которая является фарм-клубом «Локомотива». Ранее Сычев заявлял, что обсудит новый контракт с клубом после чемпионата мира, однако на сегодняшний день он находится в статусе свободного агента.

«О завершении карьеры я пока не думал. Пока еще ничего не понятно (по поводу нового контракта — прим. ТАСС), поэтому говорить об этом пока преждевременно», — сказал Сычев.