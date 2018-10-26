Сычев заявил, что пока не думал о завершении карьеры футболиста

26 октября Сычеву исполняется 35 лет. Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 и чемпион России в составе «Локомотива» вернулся в столичную команду в начале июля прошлого года и вошел в состав «Казанки», которая является фарм-клубом «Локомотива». Ранее Сычев заявлял, что обсудит новый контракт с клубом после чемпионата мира, однако на сегодняшний день он находится в статусе свободного агента.
«О завершении карьеры я пока не думал. Пока еще ничего не понятно (по поводу нового контракта — прим. ТАСС), поэтому говорить об этом пока преждевременно», — сказал Сычев.
В прошлом сезоне футболист сыграл 14 матчей и забил один гол в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Казанка» заняла третье место в зоне «Запад», набрав 52 очка в 26 матчах. Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года, участником чемпионата мира 2002 года.