Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
13:04 (мск), источник: ТАСС

Сычев заявил, что пока не думал о завершении карьеры футболиста

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев, выступавший за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», пока не планирует завершать карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

Наверх

26 октября Сычеву исполняется 35 лет. Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 и чемпион России в составе «Локомотива» вернулся в столичную команду в начале июля прошлого года и вошел в состав «Казанки», которая является фарм-клубом «Локомотива». Ранее Сычев заявлял, что обсудит новый контракт с клубом после чемпионата мира, однако на сегодняшний день он находится в статусе свободного агента.

«О завершении карьеры я пока не думал. Пока еще ничего не понятно (по поводу нового контракта — прим. ТАСС), поэтому говорить об этом пока преждевременно», — сказал Сычев.

В прошлом сезоне футболист сыграл 14 матчей и забил один гол в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Казанка» заняла третье место в зоне «Запад», набрав 52 очка в 26 матчах. Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года, участником чемпионата мира 2002 года.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Китайский бизнесмен стал президентом итальянского «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь