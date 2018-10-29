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01:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во второй лиге гремят судейские скандалы

После субботних матчей в группах «Центр» и «Запад» команды выразили недовольство судейством. Игорю Семшову теперь грозит серьезное наказание.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Мрази и нелюди»

Главный тренер «Химика» Игорь Семшов еще в бытность игроком не отличался любовью к арбитрам. Достаточно вспомнить, как он, выступая в 1998-м за «Торпедо» во встрече с «Черноморцем,» отвесил пинок судье Николаю Фролову и заработал пятиматчевую дисквалификацию.

Вот и теперь ему грозит серьезное наказание — не за ногоприкладство, а за жесткую критику и оскорбительные слова. На пресс-конференции после гостевой игры во втором дивизионе (в 15-м туре в группе «Центр») против «Металлурга» (0:1) он произнес речь в адрес бригады Олега Евстигнеева, сына Александра Евстигнеева, в недавнем прошлом арбитра премьер-лиги и одного из руководителей федерации футбола Московской области.

— Хочу объявить огромную благодарность своим футболистам. Парни старались, я за них горд, — заявил Семшов. — А горд вдвойне после того, как я сейчас посмотрел запись забитого нам мяча на 92-й минуте. Не побоюсь сказать это слово, даже если меня оштрафуют: такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны в футболе находиться. Они портят футбол, они портят все. Хочу, чтобы РФС, ПФЛ обратили внимание на такой беспредел. Беспредел! Я в футболе не один год, я много чего повидал, даже то, что многие не видели. Но то, что сегодня творилось, — это беспредел.

Когда удаляют за какие-то два нарушения непонятных. Когда мяч выходит на метр за линию, судья не свистит. Когда нами забивается чистейший гол, он не засчитывается. И когда забивает соперник с нарушением на нашем футболисте Андрейченко, не свистят. Я думаю, судьи уже хотели руками забить.

Это, может быть, эмоции. Но мои футболисты сегодня не заслуживали поражения. Потому что они играли сегодня, особенно первые 20 минут до удаления, хорошо. Останься мы играть 11 на 11, результат был бы иной… Футбольного бога не обманешь. Если этот судья думает, что нас обхитрил, нет, он себя обманул… На вопросы не хочу отвечать. Эмоции через край. Мне просто жалко своих ребят, что какие-то нелюди издевались над ними. Спасибо.

«Это просто издевательство!»

Год спустя в центре скандала снова оказалось владимирское «Торпедо». В октябре 2017-го после матча «Торпедо» (Владимир) — «Текстильщик» (1:1) разгорелся конфликт, информация о котором докатилась даже до Великобритании. Тогда владимирский клуб был недоволен работой арбитра Петра Мирошниченко. А комментатор встречи и пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский назвал случившееся «позором российского футбола».

И вот спустя двенадцать месяцев странным решением во Владимире отметился судья из Великого Устюга Артем Смолин. В cубботу во время матча в группе «Запад» «Торпедо» Вл — «Знамя Труда» (0:2) при счете 0:0 хозяева проводили атаку, когда неподалеку от боковой линии сфолили на одном из их футболистов. Атака при этом продолжилась, торпедовцы забили гол, но произошло это после свистка Смолина, прозвучавшего мгновением раньше.

Арбитру следовало моментально остановить игру — сразу как только грубо обошлись с игроком «Торпедо». Либо дождаться окончания острой атаки.

Однако Смолин выбрал третий путь, приведший к скандалу. Он продолжил игру, но затем ее все равно остановил. При этом не засчитал гол, забитый после свистка, и назначил совершенно не нужный торпедовцам штрафной удар.

Не верите? Можете убедиться в этом сами, посмотрев видеозапись.

«Это просто издевательство!» — такими словами описывает случившееся комментатор матча во Владимире. С ним трудно не согласиться.

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