Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
В 15-м туре ПФЛ «Химик» уступил липецкому «Металлургу» со счетом 0:1.
В 15-м туре ПФЛ «Химик» уступил липецкому «Металлургу» со счетом 0:1.
После матча главный тренер новомосковского Химика Игорь Семшов раскритиковал работу судейской бригады, назвав арбитров мразями. Сегодня Семшов принес свои извинения.
Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения Вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам. На
Мои слова вызвали широкий общественный резонанс, поэтому я хочу заявить, что судьи на футбольном поле выполняют очень важную и сложную работу. У нас общее дело популяризация спорта. Футбол это не просто игра, это и страсть, и азарт, и эмоции. Еще раз приношу вам свои извинения, — приводит слова Семшова