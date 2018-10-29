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20:13 (мск), источник: Советский спорт

Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями

В 15-м туре ПФЛ «Химик» уступил липецкому «Металлургу» со счетом 0:1.

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После матча главный тренер новомосковского Химика Игорь Семшов раскритиковал работу судейской бригады, назвав арбитров мразями. Сегодня Семшов принес свои извинения.

Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения Вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам. На пресс-конференции после матча новомосковского Химика в Липецке против Металлурга я не сдержал эмоции и произнес оскорбительные слова в адрес арбитров, обслуживавших матч. После поражения моей команды я находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии и позволил себе поступок, за который испытываю чувство стыда.

Мои слова вызвали широкий общественный резонанс, поэтому я хочу заявить, что судьи на футбольном поле выполняют очень важную и сложную работу. У нас общее дело популяризация спорта. Футбол это не просто игра, это и страсть, и азарт, и эмоции. Еще раз приношу вам свои извинения, — приводит слова Семшова пресс-служба Химика.

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