Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями

После матча главный тренер новомосковского Химика Игорь Семшов раскритиковал работу судейской бригады, назвав арбитров мразями. Сегодня Семшов принес свои извинения.

Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения Вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам. На пресс-конференции после матча новомосковского Химика в Липецке против Металлурга я не сдержал эмоции и произнес оскорбительные слова в адрес арбитров, обслуживавших матч. После поражения моей команды я находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии и позволил себе поступок, за который испытываю чувство стыда.