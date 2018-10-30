Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
Лацио0
Интер3
Футбол. Зарубежный
29.10
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Кубок России
31.10
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
31.10
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат
Арсенал Т
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
19:30 (мск), источник: Р-Спорт

Семшова могут дисквалифицировать на 2−4 матча за оскорбление судей, сообщил источник

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывание главного тренера новомосковского «Химика» Игоря Семшова в адрес главного судьи матча, специалисту грозит от двух до четырех игр дисквалификации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

После поражения «Химика» со счетом 0:1 от липецкого «Металлурга» в матче 15-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги Семшов на пресс-конференции допустил оскорбительные высказывания в адрес судей. Позднее тренер принес извинения.

«КДК РФС рассмотрит высказывание Игоря Семшова в адрес судей. В комитете также в курсе, что главный тренер “Химика” принес публичные извинения. Согласно регламенту, ему может грозить от двух до четырех матчей дисквалификации», — сказал источник.

Заседание КДК РФС состоится в среду.

Химик Н
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Менеджер Нурмагомедова анонсировал новость, от которой "сорвет крышу"
Туктамышева устроила "стриптиз" после победы на Гран-при в Канаде
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
UFC не отпускает Хабиба в бокс. Мейвезера зовут в октагон
Мустафина привела россиянок к серебру. Она очень крута
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
СМИ: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника
Приз лучшему игроку примеры могут назвать в чести Месси
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь