Семшова могут дисквалифицировать на 2−4 матча за оскорбление судей, сообщил источник

После поражения «Химика» со счетом 0:1 от липецкого «Металлурга» в матче 15-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги Семшов на пресс-конференции допустил оскорбительные высказывания в адрес судей. Позднее тренер принес извинения.

«КДК РФС рассмотрит высказывание Игоря Семшова в адрес судей. В комитете также в курсе, что главный тренер “Химика” принес публичные извинения. Согласно регламенту, ему может грозить от двух до четырех матчей дисквалификации», — сказал источник.