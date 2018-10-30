Семшова могут дисквалифицировать на 2−4 матча за оскорбление судей, сообщил источник
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов.
После поражения «Химика» со счетом 0:1 от липецкого «Металлурга» в матче 15-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги Семшов на
«КДК РФС рассмотрит высказывание Игоря Семшова в адрес судей. В комитете также в курсе, что главный тренер “Химика” принес публичные извинения. Согласно регламенту, ему может грозить от двух до четырех матчей дисквалификации», — сказал источник.
Заседание КДК РФС состоится в среду.