Тренер команды ПФЛ «Химик» Семшов дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Металлургом» и «Химиком» состоялась 21 октября. На послематчевой пресс-конференции Семшов допустил оскорбительные высказывания в адрес судейской бригады.

Позднее тренер принес публичные извинения за свои слова.

«Мы получили письмо от ПФЛ по данному инциденту, исследовали видеозапись пресс-конференции в присутствии Семшова, — сказал Григорьянц. — Игорь Петрович извинился перед КДК РФС и перед болельщиками, он принес извинения всему судейскому корпусу, болельщикам, общественности, говорил, что после поражения команды находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Это все смягчающие обстоятельства. Было еще усугубляющее обстоятельство, Семшов уже наказывался по этой статье в этом сезоне».

«КДК РФС учел все обстоятельства и за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча принял решение оштрафовать Семшова на 15 тыс. рублей и дисквалифицировать на четыре матча ПФЛ, при этом один матч считать реальной санкцией, а три матча — условной.

Если он до конца сезона совершит дисциплинарное нарушение, то условное наказание будет приплюсовано, — пояснил Григорьянц.

Ранее Семшов был дисквалифицирован КДК РФС на три игры за недостойное поведение в матче с красногорским «Зорким» (0:3), который прошел 21 августа.